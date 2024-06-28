بعد أزمة تصريحاته.. اجتماع بين برشلونة ووكيل أراوخو لحسم مستقبله!

اجتماع مرتقب بين إدارة برشلونة وأراخو...

الكثير من التساؤلات تحول حول موقف رونالدو أراخو، مع برشلونة، في ظل الأنباء التي انتشرت حول رحيل، مدافع الفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط المدافع صاحب الـ 25 عامًا، بالرحيل عن صفوف برشلونة، وسط اهتمام بايرن ميونخ، بالتعاقد معه، ورغبة اللاعب في الخروج من صفوف البلوجرانا.

وأثار أراخو الجدل أثناء تواجده مع منتخب بلاده للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024، عندما رفض الإجابة عن سؤال يخص مستقبله مع برشلونة، وأكد في تصريحاته أنه تركيزه كله منصب مع أورجواي في الفترة الحالية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تصريحات أراخو، تسببت في غضب إدارة برشلونة، خاصة أن جول كوندي، مدافع برشلونة والمنتخب الفرنسي، عندما تعرض لنفس الموقف، أكد أنه رغبته هي الاستمرار مع الفريق الكتالوني، ولا يفكر في الرحيل.

وبحسب التقرير الذي نشرته إذاعة "راديو كتالونيا" فإن إدارة برشلونة، متمثلة في ديكو المدير الرياضي، ستجتمع مع وكيل أعمال أراخو، عقب نهاية بطولة كوبا أمريكا، لحسم مستقبله.

وأشار التقرير إلى أن رغبة أراخو هي الاستمرار مع برشلونة، ولكن في الوقت نفسه لا يمانع الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في حال وصول عرضًا مناسبًا.