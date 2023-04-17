بعد أزمة إندونيسيا .. "فيفا" يسند تنظيم كأس العالم للشباب إلى الأرجنتين

الاتحاد الدولي لكرة القدم اختار الأرجنتين لاستضافة كأس العالم للشباب..

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إسناد مهمة تنظيم بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا إلى الأرجنتين بعد سحب تنظيم البطولة من إندونيسيا.

"فيفا" قرر أواخر مارس الماضي سحب تنظيم كأس العالم للشباب من إندونيسيا على خلفية الاحتجاجات التي سادت البلاد عقب تأهل منتخب إسرائيل إلى البطولة.

وتم سحب تنظيم مونديال الشباب من إندونيسيا بعد اجتماع عقده جياني إنفانتينو رئيس "فيفا" مع إريك ثوهير رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم في 29 مارس 2023.

بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا التي تضم 24 فريقًا من المقرر أن تقام في الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو، ولن يغير "فيفا" موعد البطولة.

منتخب الأرجنتين، الذي فشل في التأهل إلى نهائيات مونديال الشباب، سيحل محل إندونيسيا وسيلعب في البطولة بصفته منتخب البلد المنظم.