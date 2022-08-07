بعد إيقاف حمد الله .. تحرك سريع من نونو سانتو

المدرب البرتغالي يتحرك بعد أزمة حمد الله

ما زالت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، تحاول خلال الفترة الحالية إعداد العميد بشكل جيد، لانطلاق الموسم الجديد 2022-2023، وذلك بمساعدة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق.

وبدأ سانتو في التحرك بالفعل من أجل مواجهة أزمة إيقاف المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق خلال الفترة القادمة.

لماذا سيتم إيقاف عبد الرزاق حمد الله؟

لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قررت إيقاف حمد الله لمدة أربعة أشهر، اعتبارًا من يوم إصدار القرار، مع تغريمه 300 ألف ريال، في قضيته ضد ناديه السابق النصر.

فيما تقرر إيقاف حامد البلوي ستة أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال، وإيقاف مشعل السعيد؛ مدير الكرة بالنادي الجداوي، ثلاثة أشهر فقط.

أما الاتحاد فقررت اللجنة حرمانه من التعاقدات لفترة تسجيل واحدة فقط، اعتبارًا من الفترة التالية، أي في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، مع تغريمه 500 ألف ريال.

ومنحت لجنة الاحتراف الموقع عليهم غرامات مهلة 30 يومًا للسداد، اعتبارًا من تاريخ اكتساب القرارات للقطعية، مشيرة إلى أن جميع القرارات السابقة قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي. "اقرأ التفاصيل"

كيف تصرف سانتو سريعًا في تلك الأزمة؟

ومن المقرر أن يغيب عبد الرزاق حمد الله عن اللعب مع فريقه الاتحاد لمدة قد تصل إلى 15 مباراة، وهو الأمر الذي سيتسبب في أزمة هجومية للنمور.

وأشارت صحيفة "المدينة" السعودية إلى أن سانتو بدأ بالفعل في البحث عن مهاجم جديد لتدعيم صفوف الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي نفس السياق، يبحث مسؤولو الاتحاد عن مهاجم محلي جديد، ليكون بجوار هارون كمارا في هجوم الفريق خلال الموسم المقبل، خاصة بعد إيقاف حمد الله.