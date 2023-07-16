بعد انتقاله رسميًا إلى إنتر ميامي .. سيرجيو بوسكيتس: حكايتي مع الفريق بدأت منذ عام!

إنتر ميامي أعلن رسميًا تعاقده مع سيرجيو بوسكيتس، واللاعب الإسباني يتحدث عن الصفقة المثيرة..

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي رسميًا حصوله على خدمات سيرجيو بوسكيتس أسطورة نادي برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر.

إنتر ميامي اتفق مع بوسكيتس منذ فترة، لكن دون الإعلان رسميًا عن إتمام صفقة التعاقد مع نجم برشلونة الذي أعلن النادي الكتالوني انتهاء مسيرته معه بعد 15 عامًا قضاها بألوان "البلوجرانا".

وأصدر النادي الأمريكي بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "يعلن نادي إنتر ميامي لكرة القدم اليوم عن توقيعه مع لاعب خط الوسط الإسباني الأسطوري سيرجيو بوسكيتس على عقد يمتد حتى موسم 2025 في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).

وأضاف: "من المتوقع أن ينضم بطل كأس العالم لمرة واحدة، والفائز بلقب الدوري الإسباني تسع مرات والقائد السابق لنادي برشلونة، والذي يعتبر أحد أعظم لاعبي الوسط في كل العصور، إلى الفريق في الأيام المقبلة".

ومن جانبه، قال بوسكيتس في تصريحه الأول بعد الإعلان الرسمي عن الصفقة: "هذه فرصة خاصة ومثيرة وأنا متحمس للغاية لاغتنامها، أتطلع إلى هذه الخطوة التالية في مسيرتي مع إنتر ميامي".

واختتم: "لقد تأثرت بالنادي عندما جئت مع برشلونة العام الماضي والآن أنا سعيد ومستعد لتمثيل النادي بنفسي، لا أطيق الانتظار للمساعدة في تحقيق النجاح الذي يسعى إليه هذا النادي الطموح".

وأكد إنتر ميامي في بيانه أن التعاقد مع سيرجيو بوسكيتس سيكون تعاقدًا فوق حد الرواتب المعمول به في الدوري الأمريكي، حتى عام 2025.