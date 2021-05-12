الأمر كان غير طبيعيًا .. اتهام للاعبي الشباب بترك المباراة للهلال

تصريحات مثيرة للجدل

أثار الإعلامي صالح الطريقي الجدل، بشأن ما حدث في مباراة الهلال أمام الشباب، في ديربي الرياض الذي أقيم ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق الهلال الفوز على الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، خلال اللقاء الذي جمع بينهما، بالجولة 26 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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الطريقي قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "من حسن حظ الشباب، أنه هو المنافس للهلال، لو كان الاتحاد أو النصر هو المنافس للهلال وظهر الشباب بهذا المستوى في المباراة، باعتقادي لن تنسى الجماهير ولن يقتنع أحد أن الأمر كان طبيعيًا".

الناقد الرياضي تابع: "ما حدث غير طبيعيًا، مدافعي الشباب منحوا الكرة للاعبي الهلال بسهولة، كرة في الشوط الأول لاعب الشباب يهيئ الكرة لمهاجم الهلال لكي يسجل، وبعدها حدث اشتباك بين الحارس والمدافع المتسبب في هذا الهدف".

واستطرد قائلًا: "رمي التماس كان خاطئ ومثير للتساؤل، وكان من المستحيل أن تقنع الجماهير بأن المباراة كانت طبيعية، ولو كنت مسؤولًا في الشباب كان لابد من فتح تحقيق".

وكان الهلال يتساوى مع الشباب في صدارة ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 48 نقطة، لينجح الزعيم في رفع رصيده إلى 51 نقطة في صدارة الدوري.