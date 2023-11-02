بعد الهجوم ضده .. ميسي يخسر جائزة مرموقة بالدوري الأمريكي!

ليس الوافد الجديد الأفضل في البطولة

رغم فوزه بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023، إلا أن ليونيل ميسي عجز عن حسم جائزة "الوافد الجديد" مع إنتر ميامي.

ميسي رحل عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، منتقلًا إلى النادي الأمريكي الذي حقق معه بداية مميزة رغم الخروج من التصفيات النهائية للدوري المحلي.

صاحب الـ36 سنة كان منافسًا شرسًا على جائزة "الوافد الجديد" للدوري الأمريكي التي يتم منحها لأفضل لاعب جديد بالبطولة، ولكنه خسرها أمام اليوناني جيورجوس جياكوماكيس لاعب أتلانتا يونايتد.

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وتم اعتماد عملية التصويت بمشاركة اللاعبون النشطون الآن بالبطولة مع المدربين كذلك بالإضافة للمديرين المتواجدين بأندية المسابقة، حيث تم جمع الأصوات خلال شهر أكتوبر، ليحصل جياكوماكيس على المركز الأول بأكبر عدد من الأصوات متفوقًا على ميسي وإدوارد لوين لاعب سانت لويس.

فوز اللاعب اليوناني بالجائزة جاء عن جدارة واستحقاق، بعد موسم مثير جاء فيه في المركز الثاني بقائمة الهدافين بإجمالي 17 هدفًا، في الوقت الذي أثار تواجد ميسي ضمن قائمة المرشحين حالة من الاستياء لأنه لعب في ست مباريات فقط بالدوري الأمريكي وهو المعيار الوحيد للتصويت، بغض النظر عن كأس دوري هيرونز وكأس الولايات المتحدة المفتوحة حيث لا يتم وضعهما في الاعتبار.

يذكر أن ميسي نجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع 5 في 14 مباراة لعبها مع إنتر ميامي بكل المناسبات منذ انتقاله للفريق بالصيف.