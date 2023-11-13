بعد المشادة الغريبة .. تطور مثير في أزمة ليفاندوفسكي ولامين يامال

تطورت الأزمة بين روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال بشكل سريع للغاية..

تتواصل تداعيات الأزمة التي جمعت بين ثنائي نادي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال، والتي بدأت خلال مواجهة "البلوجرانا" أمام ألافيس، والتي أقيمت مساء الأحد في الجولة 13 لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

برشلونة تمكن من تحقيق فوز ثمين على حساب ألافيس، بعدما قلب تأخره بعد 18 ثانية فقط من صافرة البداية إلى فوز بنتيجة 2-1، بفضل ثنائية ليفاندوفسكي.

وبعدما كشفت مقاطع فيديو عن وجود مشادة بين ليفاندوفسكي ويامال، إثر تفضيل الأخير للاحتفاظ بالكرة بدلًا من التمرير إلى البولندي، خرجت تفاصيل جديدة إلى النور.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت أن الأمور انتهت بعد دقائق فقط من الواقعة الأولى، وتحديدًا عندما سجل ليفاندوفسكي هدف برشلونة الثاني من علامة الجزاء.

وبعد احتفال ليفاندوفسكي بالهدف، مع جميع زملائه بما فيهم لامين يامال، تواصل البولندي مع اللاعب الشاب لمناقشة ما دار بينهما، حيث سار اللاعبان سويًا نحو وسط الملعب وهما يتحدثان بأريحية عكس ما حدث في المرة الأولى، لتنتهي الأزمة سريعًا.