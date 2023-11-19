بعد القلق من إصابته .. نجم برشلونة جاهز لمواجهة رايو فاييكانو!

نجم برشلونة جاهز لمواجهة فاييكانو...

نادرًا ما تمر فترة التوقف الدولي على برشلونة، دون إصابات والقلق من تداعياتها، وفي فترة التوقف الدولي الحالية، كانت الإصابة من نصيب الحارس تير شتيجن.

وعانى الحارس الألماني، من إصابة في أسفل الظهر جعلته يبتعد عن قائمة منتخب بلاده، التي تشارك في تصفيات يورو 2024، مما أثار القلق في قلوب الجهاز الفني للفريق الكتالوني، من ابتعاد تير شتيجن عن الملاعب لفترة طويلة.

وعاد تير شتيجن، إلى برشلونة لخوض المزيد من الفحوصات، لتحديد مدى إصابته وشدتها، وأوضحت التقارير أن النتائج جاءت بصورة جيدة وسيصبح الحارس صاحب الـ 31 عامًا جاهزًا للمشاركة بشكل طبيعي.

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وبحسب التقرير الذي نشره موقع "Relevo" فإن تير شتيجن، سيكون متاحًا لقائمة برشلونة التي تواجه رايو فاييكانو، في الأسبوع القادم بالدوري الإسباني.

وأشار التقرير إلى أن مباراة برشلونة، ورايو فاييكانو، قد تشهد أيضًا عودة فرينكي دي يونج، إلى وسط ميدان الفريق الكتالوني، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل شهرين تقريبًا.

ويستعد برشلونة، ليحل ضيفًا على رايو فاييكانو، عصر السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.