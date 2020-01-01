بعد الفوز على تشيلسي .. مانشستر يونايتد يحطم رقماً صامداً لـ 55 عاماً

تشيلسي خسر ثلاث مرات هذا الموسم أمام مانشستر يونايتد

واصل تشيلسي، نتائجه المخيبة أمام مانشستر يونايتد هذا الموسم بعد خسارة الليلة في قمة الجولة الـ 26 من البريميرليج بهدفين دون رد.

خسارة الليلة، تعد الثالثة للبلوز من مانشستر يونايتد هذا الموسم، بعد هزيمة الدور الأول من الدوري وكأس الرابطة الإنجليزية.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز الأول له على تشيلسي ذهاباً وإياباً في الدوري للمرة الأولى منذ عام 1988.

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وتلك المرة الأولى التي يفوز فيها مانشستر يونايتد على تشيلسي ذهاباً وإياباً دون استقبال أي أهداف منذ 1965.

هذا الموسم، شهد خسارة تشيلسي سبعة مباريات على أرضة في جميع المسابقات، المرة الأخيرة التي حدث فيها ذلك كان في موسم 1994/95.

وخسر تشيلسي جميع مبارياته الخمس التي استقبل فيها الهدف الأول، فريقان فقط فشلا في الحصول على نقطة أو قلب النتيجة هذا الموسم، نوريتش سيتي وويست هام.

وأصبج أوديون إيجالو مهاجم مانشستر يونايتد اللاعب رقم 200 الذي يمثل الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي، كما أنه أول نيجيري يرتدي قميص يونايتد.