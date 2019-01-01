بعد الفوز أمام فيتا كلوب - الأهلي يحقق رقمًا غائبًا عنه منذ عام 2016 وبشرى لجماهيره

الشياطين الحمر انتصروا على الفريق الكونغولي بهدفين نظيفين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

افتتح الأهلي المصري مشواره في نسخة عام 2019 من دوري أبطال أفريقيا بالفوز أمام فيتا كلوب الكونغولي، في حدث غائب عن الشياطين الحمر منذ ثلاث سنوات.

المارد الأحمر انتصر بثنائية ناصر ماهر وعلي معلول، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات.

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الفوز في اللقاء الأول بدور المجموعات غائب عن الشياطين الحمر منذ عام 2016، حيث التقى وقتها بزيسكو الزامبي وتلقى الهزيمة بثلاثية مقابل هدفين، وودع وقتها البطولة من دور المجموعات.

وفي عام 2017، استهل دور المجموعات بتعادل سلبي أمام زاناكو الزامبي، ووصل وقتها للنهائي لكنه خسر اللقب بالهزيمة أمام الوداد المغربي بنتيجة 2-1.

وفي عام 2018، افتتح مشواره بتعادل سلبي أمام الترجي التونسي، وشق مشواره بعد ذلك في البطولة، لكن خسر اللقب في النهائي بالهزيمة أمام الترجي التونسي بنتيجة 4-3.

أما بعامي 2015 و2014، والتي تغير بهما نظام البطولة، حيث كانت دور الـ8 هو دور المجموعات، فكان المارد الأحمر يودع البطولة من دور الـ16.

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لكن هناك بشر سارة للجماهير الأهلاوية، فكانت آخر مرة حقق بها الأهلي الفوز في المباراة الأولى بدور المجموعات عام 2013، ووقتها توج الشياطين الحمر أبطالًا لأفريقيا، بالفوز أمام أورلاندو بيرتس بالنهائي بنتيجة 3-1.

يذكر أن الفوز منح الأهلي وصافة المجموعة الأخيرة برصيد ثلاث نقاط، متساويًا في النقاط مع سيمبا التنزاني، المتصدر متفوقًا بفارق الأهداف، بعدما تغلب على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة، في إطار مباريات الجولة نفسها.