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دوري أبطال أفريقيا

لا جديد - مروان محسن يخرج مصابًا من مواجهة الأهلي وفيتا كلوب

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ضحايا الأهلي يزدادوا في كل مباراة

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

لم يعد شيء جديد على الأهلي المصري، فقد خرج مهاجمه مروان محسن، مصابًا خلال مواجهته أمام فيتا كلوب الكونغولي.

ويلتقي الفريقان على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

رسالة شديدة اللهجة من جمهور الأهلي للاعبين في مواجهة فيتا كلوب

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محسن تعرض للإصابة في الدقيقة 52 من عمر اللقاء، مع عدم وجود مهاجم صريح للشياطين الحمر في ظل إصابة الثنائي وليد أزارو وصلاح محسن، لينزل ناصر ماهر؛ لاعب الوسط المهاجم، بدلًا منه.

وأصبحت مستشفى الأحمر تستقبل كل مباراة عدد من المصابين خلال الفترة الأخيرة، حيث يعاني الفريق من عديد الإصابات.

يذكر أن الأهلي يقع في المجموعة الأخيرة التي تضم بجانب الفريق الكونغولي، سيمبا التنزاني، وشبيبة الساورة الجزائري.

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