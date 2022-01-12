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متأثرًا بدموعه.. مارتينيز يعلن استقالته من تدريب المنتخب البلجيكي

مازن زكي
مازن زكي
9:37 م غرينتش+2 1‏/12‏/2022
Roberto Martinez
انتهاء رحلة مارتينيز مع بلجيكا

أعلن مدرب المنتخب البلجيكي روبيرتو مارتينيز استقالته من منصبه الفني مع فريق الشياطين الحمر بعد الفشل في التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

المنتخب البلجيكي ظهر بأداء سيئ للغاية في مونديال قطر، حيث انتصر في أول لقاء ضد كندا دون تقديم ما يشفع لذلك، ثم الخسارة أمام المغرب بثنائية، وفي الأخير التعادل أمام كرواتيا وتوديع البطولة.

مارتينيز تحدث بعد اللقاء وأعلن رحيله بشكل رسمي عن تدريب المنتخب البلجيكي، حيث قال وهو متأثرًا بدموعه: "كانت هذه آخر مباراة لي مع المنتخب الوطني".

وبالتالي تنتهي رحلة المدرب الإسباني مع بلجيكا، بعدما أشرف على تدريب "الجيل الذهبي" للشياطين الحمر لمدة 6 سنوات بعد انضمامه لهم في صيف 2016.

جدير بالذكر أن أكبر إنجاز حققه مارتينيز مع بلجيكا كان الحصول على المركز الثالث في مونديال روسيا بعد الفشل في الفوز على فرنسا بنصف نهائي كأس العالم 2018.

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