بعد الغضب الأوروبي .. النصر يتخذ خطوة بشأن قميصه الجديد

الجماهير عبرت عن غضبها بسبب عدم توافر القميص الجديد

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سيطرت حالة من عدم الرضا والغضب بين الجماهير في أوروبا خلال الأيام الماضية، بسبب عدم توافر قميص نادي النصر الجديد في المتاجر، رغم امتلاك العالمي عددًا من أفضل النجوم.

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وكانت تقارير صحفية قد أكدت على أن شركة نايكي المصنعة لملابس نادي النصر، لم تقم بعرض قميص العالمي للبيع أمام الجماهير في المتاجر، على الرغم من مرور شهرين على الإعلان عنه. "اقرأ التفاصيل"

ويبدو أن إدارة النصر تحركت، حيث أكد الإعلامي عبد العزيز العصيمي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، على أن أول دفعة من أطقم النصر وصلت إلى السعودية.

وأضاف العصيمي أنه يتوقع بأن يتم طرح الدفعة الأولى قريبًا بالأسواق أمام الجماهير التي ترغب في شراء القميص الجديد، الذي لم يتم توفيره خلال الفترة الماضية.

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وترغب جماهير النصر في الحصول على القميص الجديد، خاصة وأن الفريق أصبح يمتلك نجومًا كبار، مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني والبرتغالي أوتافيو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا بجانب البرازيلي أليكس تيليس.

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