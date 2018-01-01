بعد العنصرية ضد كوليبالي | رئيس بلدية ميلانو يطلب إغلاق ملعب سان سيرو

الاتحاد الإيطالي عاقب جماهير إنتر ولكن رئيس بلدية ميلانو يطلب المزيد. تعرف على التفاصيل

طلب رئيس بلدية مدينة ميلانو الإيطالية، جوسيب سالا، إغلاق ملعب "سان سيرو" على خلفية الهتافات العنصرية التي طالت لاعب نابولي، كاليدو كوليبالي.

الاتحاد الإيطالي قرر معاقبة النيراتزوري بحرمانه من الجماهير في مباراتين بجانب غياب أولتراس كورفا نورد على لقاء آخر إضافي.

وقال سالا في تصريحات صحفية: "سوف نقوم بعقد اجتماع بين ممثلين من فريقي ميلان وإنتر لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث".

وتابع: "أنا أميل لفكرة إغلاق ملعب "سان سيرو" لفترة لأجل توجيه رسالة بأننا لا نقبل مثل هذه الأحداث".

رئيس البلدية رفض فكرة توقف الدوري موضحًا وجود عدد من الجماهير يتعامل باحترام ولا يجب معاقبته بالحرمان من متابعة البطولة.

نادي إنتر يعلن تضامنه مع كوليبالي ضد العنصرية 🤝



رُقيّ.. إنسانية.. تحضّر! 👏



(📸: @Inter) pic.twitter.com/IA6JdieNdK — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 27, 2018

وطلب سالا إيقاف مباريات يوم الأربعاء والاكتفاء بنهاية الأسبوع فقط حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث".

واختتم:" حل أزمة العنصرية لا يتوقف فقط على كرة القدم ولكن أيضا يجب على الحكومة أن تتدخل وتسن القوانين التي تجرم هذا الفعل".

ورفض الاتحاد الإيطالي تأجيل مباريات الجولة 19 من الكالتشيو.