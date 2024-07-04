بعد العروض السعودية المغرية .. مدرب الأهلي يحسم موقفه!

هل سيستمر مدرب الأهلي مع فريقه؟

حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي المصري، موقفه من الانتقال للتدريب في دوري روشن السعودي، بعد تلقيه عروضًا خلال الفترة الماضية.

وكشفت صحيفة "الوطن" المصرية عن أن كولر تلقى عرضًا مغريًا من أحد أندية دوري روشن براتب ضخم، وذلك من أجل تدريبه خلال الموسم القادم 2024-25.

وأضافت الصحيفة أن العرض وصل قيمته إلى 10 ملايين دولار، بجانب دفع الشرط الجزائي في عقده مع الأهلي، وذلك حال موافقته على العرض.

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وأخبر كولر الأهلي بالعرض السعودي، إلا أنه قرر الاستمرار داخل القلعة الحمراء، من أجل مواصلة مشواره مه الفريق لحصد المزيد من البطولات.

وفضّل كولر الاستمرار مع الأهلي، حيث يحصل على راتب 180 ألف دولار في الشهر الواحد، حيث ينص عقده على زيادة قيمة مكافآت التتويج بالبطولات مع النادي الأهلي.