بعد السقوط "الأسوأ" أمام شاختار .. هجوم عنيف من تشافي على لاعبي برشلونة!

المدرب الإسباني يكشف عيوب فريقه بالكامل

هجوم عنيف من المدرب تشافي هيرنانديز على لاعبيه، بعد الخسارة المحبطة أمام شاختار دونيتسك في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

الفريق الكتالوني كان يستعد لضمان التأهل إلى دور الـ16 بشكل رسمي، ولكنه تعرض لهزيمة صادمة بهدف دون رد أمام نظيره الأوكراني، ليتأجل الحسم إلى آخر جولتين.

تشافي قال للصحفيين بعد هذه الخسارة:"دوري الأبطال يتطلب أعلى مستوى ممكن، واليوم نحن لم نظهر ذلك ولهذا السبب سنغادر غاضبين".

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وأضاف:"لم نفسر المباراة بالشكل الصحيح، علينا أن نتعافى ونتحسن، الأمور لم تسير كما خطط لها واتخذنا خطوة واضحة إلى الوراء، لقد لعبنا واحدة من أسوأ المباريات في آخر عامين في لحظة غير مناسبة أبدًا".

وتابع:"علينا إعادة ضبط أنفسنا لأننا الآن في لحظة صعبة ونعاني من مشكلة ذهنية ونقوم بأشياء خاطئة بشكل عام، لا نمارس الضغط بشكل جيد على الخصم ولا نتحكم في تفاصيل المباراة".

وفي نهاية حديثه شدد تشافي على عدم شعوره بالقلق من التأهل إلى دور الـ16، مؤكدًا أن الفريق سيعتمد على نفسه للصعود دون التفكير في أي أشياء أخرى.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الثامنة بـ9 نقاط بالتساوي مع بورتو، ثم شاختار الثالث بـ6 نقاط ورويال أنتويرب البلجيكي بلا نقاط.