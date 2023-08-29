بعد الجهني .. مستشفى الأهلي تستقبل لاعب جديد خلال مواجهة الطائي

يايسله يضطر لإجراء تغيير مع بداية الشوط الثاني

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للمباراة الثانية على التوالي، يخرج الأهلي بإصابات من مباريات دوري روشن السعودي، حيث لقاء الطائي الليلة.

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الراقي يستضيف حاليًا الطائي، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، ضمن الجولة الرابعة، بحثًا عن مواصلة انتصاراته.

لكن ومع الدقيقة 56 من عمر اللقاء، تعرض محمد المجحد؛ لاعب وسط الأهلي لإصابة في الظهر خلال كرة مشتركة، ليطلب الجهاز الطبي تغييره على الفور، بعد الإطلاع على حالته.

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ومن جانبه، دفع المدير الفني ماتياس يايسله، بعلي الأسمري بدلًا من لاعبه المصاب، في تغيير اضطراري، بينما تشير النتيجة وقتها لتقدم الأهلي بهدف نظيف.

يشار إلى أن هذه المباراة الثانية على التوالي التي يخرج منها الراقي بإصابات، إذ خسر في لقاء الجولة الثالثة أمام الأخدود لاعبه زياد الجهني بإصابة خطيرة في الرأس.

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