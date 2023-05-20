بعد التوقعات بتغليظها .. الانضباط تُعلن عن عقوبات كلاسيكو الهلال والاتحاد

بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، توقع البعض أن جماهير العميد ستتعرض لعقوبة قوية بالإيقاف عن حضور مباريات فريقها، أو حتى نقل مباريات النمور إلى خارج أرضهم.
وقامت جماهير الاتحاد بإلقاء علب المياه والأحذية على البرازيلي ميشايل ديلجادو جناح نادي الهلال، بعدما سجل هدف التعادل في الوقت القاتل، في المباراة التي أقيمت بالجولة 27 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، يوم الثلاثاء الماضي.
وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق توقيع عقوبة على نادي الاتحاد قيمتها 30 ألف ريال، بعد رمي 5 علب مياه في الملعب، بالإضافة إلى أداة واحدة، ولكنها لم تصب أي شخص.
كما تم إيقاف إيان كاثرو مساعد مدرب نادي الاتحاد لمدة مباراتين في جميع المباريات الرسمية، بسبب ارتكاب سلوك غير رياضي تجاه مسؤول المباراة.
وتم أيضًا توقيع عقوبة على نادي الاتحاد بغرامة مالية قدرها 100 ألق ريال سعودي، بسبب رمي 11 علبة مياه، أصابة واحدة أحد مسؤولي المباراة.
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