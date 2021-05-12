بعد التعاقد مع ماريجا .. رسالة إلى جوميس "هل أصبحت النهاية حتمية مع الهلال"؟!

جوميس .. هل أصبحت النهاية حتمية؟

نادي الهلال استمر في إبرام الصفقات القوية خلال السنوات الأخيرة، بضم نجوم لهم ثقلهم في الدوريات الأوروبية بشكل كبير، وكان أبرزهم هم الفرنسي بافيتمبي جوميس والإيطالي سيباستيان جيوفينكو والبيروفي أندريه كاريلو وغيرهم من النجوم الكبار الذين قدموا الكثير بقميص الزعيم وأصبحوا الأبرز داخل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أخيرًا .. نجح الهلال برئاسة فهد بن نافل في التعاقد مع المالي موسى ماريجا نجم بورتو البرتغالي بعقد يمتد إلى 3 سنوات مقبلة، استمرارًا لتدعيم الفريق القوي خلال السنوات الماضية، حيث يعد من المهاجمين الأقوياء في أوروبا حاليًا وله مسيرة رائعة.

ولكن بين طيات هذه الصفقة، قد تحمل رسالة وقرار ضمني قد يحزن بسببه جماهير الهلال، وهي النهاية الحتمية لمسيرة الأسد الفرنسي جوميس بقميص الزعيم بنهاية الموسم الجاري، حيث أن الملعب لن يستحمل الثنائي معًا بكل حال من الأحوال، فالثنائي نفس المواصفات وإمكانيات اللعب تقريبًا.

- نهاية عقد جوميس

جوميس انضم للهلال قادمًا من جلطة سراي التركي في أغسطس 2018 بعقد لمدة موسمين، قبل أن يمدده مع الفريق ليستمر في العطاء، حيث ينتهي عقده الحالي حتى عام 2022 حسب العقد الأخير مع الزعيم.

أشارت عدة تقارير إلى أن جوميس سيغادر الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسعى مجلس إدارة الزعيم في تجديد دماء القوة الهجومية وهو ما فعله بضم المالي موسى ماريجا منذ أيام قليلة، ولكن .. هذا بسبب تراجع مستوى جوميس؟!

- جوميس هداف الدوري السعودي في الموسم الحالي

يتصدر الفرنسي بافيتمبي جوميس قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 هدفًا بعد مرور 26 جولة من البطولة حتى الآن ويتصدر فريقه الترتيب نحو الحفاظ على لقب الدوري السعودي في الموسم الحالي.

جوميس سجل أهدافه الـ20 بواقع 7 أهداف من ركلات جزاء، 13 هدفًا بقدمه اليمنى و4 باليسرى و3 بالرأس، خلال 26 لقاء شارك بهم اللاعب بواقع 2133 دقيقة.

- هل تصدر جوميس لقائمة الهدافين بسبب تراجع منافسيه؟

يمر كلًا من السوري عمر السومة نجم الأهلي، والمغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر، بموسمًا متراجعًا من حيث المستوى بالدوري السعودي للمحترفين، وبعيدين لدرجة كبيرة عن الفرنسي جوميس، وقد يكون هذا سببًا في تصدر الفرنسي للهدافين.

المغربي حمدالله الذي تصدر قائمة الهدافين خلال الموسمين الماضيين لم يسجل في الموسم الجاري سوى 6 أهداف فقط، وأيضًا عمر السومة أحرز 11 هدفًا، ولم يجد جوميس منافسًا سوى كارلوس ستراندبيرج مهاجم أبها ولكن في المباريات الأخيرة تمكن الفرنسي من الابتعاد بالصدارة قليلًا.

ولكن ستراندبيرج لديه ميزة عن جوميس، أن الـ16 الذي أحرزها مهاجم أبها لن يسجل خلالهم أي ضربة جزاء مطلقًا، وهو ما يبين أن ركلات الجزاء ساهمت في تصدر أسد الهلال للقائمة.

- هل ماريجا سيكون البديل الأمثل؟

لا يستطيع أحد أن يتوقع ما سيحدث عند ضم أي صفقة لدعم فريق، متى ينسجم اللاعب؟ متى يبدأ التسجيل؟ متى يقود الفريق إلى الفوز؟، هذه الأسئلة تطرح مباشرة عقب الإعلان رسميًا عن التعاقد، وهو ما طرحته جماهير الهلال بالفعل.

موسى ماريجا خلال مسيرته رفقة بورتو البرتغالي خاض 190 مباراة سجل 72 هدفًا وصنع 33 آخرين، خلال جميع البطولات مع الفريق.

إمكانيات ماريجا معروفة، والتعاقد معه بنفس إمكانيات جوميس هو ما يزيد التكهنات حول اقتراب رحيل الفرنسي عن الهلال في الصيف المقبل، في شيء قد يحزن جماهير الهلال كثيرًا.

- هل النهاية أصبحت حتمية يا جوميس؟

بعد تعاقد الهلال مع موسى ماريجا الذي يمتلك نفس مقاومات وإمكانيات جوميس داخل الملعب، قد تكون النهاية في مسيرة الفرنسي مع الزعيم أصبحت حتمية، حيث من الصعب أن يجلس احتياطيًا أو التعاقد مع ماريجا ليجلس على مقاعد البدلاء.

وبذلك، من الممكن أن نرى جوميس خلال الصيف المقبل خارج الهلال رسميًا، وسط عطاء قدمه كثيرًا خلال السنوات الأخيرة.

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