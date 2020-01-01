بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.. إنجازات فرعية ينتظرها ليفربول

ما بين الفردي والجماعي.. ماذا ينتظر ليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بعد حسمه؟

نجح ليفربول في حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وطوى صفحة 30 عامًا من البحث عن اللقب بلا جدوى، لتنطلق الاحتفالات التي لم يمنعها فيروس كورونا من الانطلاق.

وفي الوقت الذي خرج فيه ليفربول من الكأسين، ومن دوري أبطال أوروبا، وحسم فيه الدوري فعليًا، لا يبدو أن هناك شيء ينتظره ليفربول من بقية الموسم على مستوى الألقاب والبطولات.

ولكن ثمة منافسات فرعية وإنجازات يريد ليفربول تحقيقها في هذا الموسم التاريخي، تلك التي يريد بعض اللاعبين تحقيقها بشكل فردي، أو أشياء شرفية لليفربول بشكل عام ستزين الموسم التاريخي.

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نجح ليفربول في تحقيق أفضل انطلاقة للبريميرليج بالفعل، حيث كسر الريدز هذ الرقم بـ 21 انتصارُا من أصل الـ 22 جولة الأولى متخطيًا رقم مانشستر سيتي الموسم قبل الماضي

ولكن فيما تبقى من الموسم، سيكون ليفربول قريبًا من تحقيق أعلى معدل نقاط في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى، حيث يحتل يوفنتوس الرقم القياسي بـ 102 نقطة في موسم 2014 تحت قيادة أنطونيو كونتي.

ويحتاج ليفربول إلى 13 نقطة للوصول إلى النقطة 102، حيث يمتلك في رصيده الآن 89 نقطة، ومع تبقي 5 مباريات له فإن الفوز فيهم جميعًا سيصل به إلى النقطة 104 ليحطم هذا الرقم القياسي.

وهناك ما هو قريب من ذلك الإنجاز ولكنه متعلق بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديدًا تحطيم رقم مانشستر سيتي بالحصول على 100 نقطة في موسم 2018، وهو ما يحتاج ليفربول إلى 11 نقطة فقط للوصول إليه.

هناك منافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، حيث أنهما يحملان اللقب في الموسم الماضي بالتساوي مع مهاجم آرسنال بيير إيمريك أوباميانج.

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سواء تحقق ذلك أم لم يتحقق فإن ليفربول قد كتب التاريخ في هذا الموسم بالحصول على لقب عانى من أجله وذاق المر لـ 30 عامًا حتى يتمكن من الاحتفال به من جديد.