بعد التأهل الآسيوي .. نقل أحد نجوم الهلال إلى المستشفى!

نجم الهلال شارك أساسيًا أمام سباهان ثم تم نقله إلى المستشفى بشكل مفاجئ!

نجح نادي الهلال في التأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، بعد تخطي سباهان أصفهان الإيراني، ولكن بعد نهاية المواجهة تم نقل أحد نجوم الزعيم إلى إحدى المستشفيات!

ونشر علي البليهي عبر حسابه في تطبيق "سناب شات" صورة له في المستشفى، وذلك بعد مباراة الهلال أمام سباهان في إياب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن البليهي شعر بآلام في وقت مبكر من يوم الخميس، وزاد الأمر مع بداية مباراة الهلال أمام سباهان الإيراني.

وأضافت الصحيفة أن البليهي عانى من نزلة معوية، تسببت في نقله إلى المستشفى اليوم الجمعة، فور نهاية مباراة الهلال وسباهان.

وشارك البليهي بصفة أساسية في مباراة الهلال وسباهان، حيث لعب طوال المباراة التي شهدت انتصار الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.