بعد البطاقة الحمراء.. أوباميانج يتمنى الشفاء العاجل لماير

أوباميانج يعتذر على التدخل الخشن ويتمنى السلامة لنجم كريستال بالاس

أعرب مهاجم أرسنال الدولي الجابوني بيير إيمريك أوباميانج عن أسفه بعد تدخله العنيف على نجم كريستال بالاس ماكس ماير خلال مواجهة الفريقين.

وكان أرسنال قد فقد نقطتين هامتين حين خرج متعادلًا بهدف لمثله من مواجهة كريستال بالاس ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال المواجهة، أكمل أرسنال المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد لاعبه بيير إيمريك أوباميانج، القرار الذي تم اتخاذه بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وتدخل أوباميانج بشكل عنيف على نجم نادي شالكة السابق ولاعب كريستال بالاس حاليًا ماكس ماير، ما استوجب خروج اللاعب الألماني للإصابة.

وعقب المباراة بساعات قليلة، نشر أوباميانج صورة للحظة تلقيه البطاقة الحمراء معلقًا عليها بأن يتمنى الشفاء العاجل لماير، وذلك عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وكتب أوباميانج: "تمنياتي بالشفاء العاجل لماكس ماير، لقد كان تدخلًا من أجل الكرة ولم أقصد الإيذاء، بالنسبة للفريق لقد لعبوا بشكل جيد وكانوا يستحقون الفوز ولكن مع الأسف انتهت المباراة بالتعادل"

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يذكر أن أرسنال يحتل في الوقت الحالي المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة فقط من 22 مباراة.