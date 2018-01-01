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كأس العالم للأندية

بعد الانتصار - حسين الشحات يتوجه للمستشفى لمرض والدته

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لاعب العين الإماراتي يتوجه نحو المستشفى

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

نجح فريق نادي العين، في اجتياز نظيره ولينجتون النيوزلندي، في افتتاح كأس العالم للأندية 2018، المقامة في دولة الإمارات.

المباراة شهدت مشاركة اللاعب المصري حسين الشحات بشكل أساسي، حيث ظهر بمستوى رائع.

ووفقًا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، توجه حسين الشحات بعد المباراة إلى المستشفى، بسبب تواجد والدته هناك.

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الشحات توجه إلى المستشفى، فور علمه بأن والدته تم نقلها إلى هناك، وذلك من أجل الاطمئنان عليها.

العين الإماراتي كان متأخرًا بثلاثة أهداف دون رد، لينجح في العودة في نتيجة المباراة والتعادل، قبل أن يلعبا وقت إضافي ثم ركلات الجزاء الترجيحية، التي ابتسمت للعين.

ومن المقرر أن يواجه العين نظيره الترجي التونسي، في مباراة سيتم تحديد فيها من سيصعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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