بعد الارتباط ببرشلونة .. مفاجأة غير متوقعة حول الفريق القادم لميسون جرينوود!

يفضل هذا النادي على جميع المهتمين به

بعد فترة من ارتباطه بعمالقة الدوري الإسباني، يبدو أن ميسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد يستعد للانتقال إلى وجهة لم تكن متوقعة على الإطلاق.

جرينوود رحل عن يونايتد منضمًا إلى خيتافي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بعدما رفض الرأي العام الإنجليزي عودته للشياطين الحمر مرة أخرى، رغم إسقاط التهم الموجهة ضده بقضية الاعتداء الجنسي على صديقته.

تألق اللاعب الشاب مع خيتافي، جعله يرتبط بالانتقال إلى برشلونة وأتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند، ولكن موقع "TheAthletic" كشف عن مفاجأة بدخول نادي مارسيليا الفرنسي في محادثات جدية لضمه.

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وقال الموقع إن مارسيليا يستكشف حاليًا إمكانية الحصول على خدمات اللاعب، حيث لا تزال الصفقة في مراحلها المبكرة، لأن الأمور المالية لم تتم مناقشتها حتى الآن.

وأشار الموقع إلى أن مارسيليا يشعر بالتفاؤل تجاه حدوث هذه الصفقة، لأن صاحب الـ22 سنة يفضل الفريق الفرنسي على جميع الخيارات المتاحة أمامه في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن جرينوود نجح في تسجيل 10 أهداف وقام بصناعة 6 في 36 مباراة لعبها مع خيتافي خلال الموسم الماضي.