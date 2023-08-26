بعد الارتباط بالدوري الألباني .. جرينوود يقترب من قرار صادم بمسيرته!

جميع الأبواب تبدو مغلقة في الوقت الحالي

تطور جديد في الأحداث قد يعني انتهاء مسيرة المهاجم الإنجليزي ميسون جرينوود بعد قرار مانشستر يونايتد بالتخلي عنه وفسخ عقده.

جرينوود تم القبض عليه ببداية عام 2022 بعد اتهامه بالتعدي جسديًا على صديقته ومحاولة اغتصابها، قبل إسقاط كل التهم الموجهة إليه خلال مطلع العام الحالي، بل وعاد اللاعب إلى صديقته بشكل طبيعي.

مانشستر حاول تمهيد الأمور بعودة اللاعب مرة أخرى للفريق الأول، ولكن الأمر قوبل بموجة غضب عارمة ليرضخ النادي ويقرر التخلي عنه ليكون جرينوود في حيرة من أمره حول خطوته القادمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت من خلال مصدر مطلع، إن ما يحدث لجرينوود قد يجعله يعتزل كرة القدم بشكل نهائي وعدم الانتقال إلى أي فريق آخر.

وقال المصدر:"لا أعتقد أنه سيكون جاهزًا للعودة مما حدث له، هناك لاعبون يمكنهم التعافي من هذه الأزمات ولكن جرينوود ليس من ضمنهم، هو لا يمتلك النضج الكافي وأعتقد أنه انتهى".

وعلى الرغم من استفسار العديد من الأندية حول إمكانية ضم جرينوود، إلا أن الجميع يُعيد التفكير في الأمر تخوفًا من التعرض لرد عنيف من المنظمات والشخصيات العامة والجماهير في حالة القيام بهذه الخطوة.

وفي الوقت الذي ارتبط فيه اللاعب بالانتقال إلى الدوري الألباني، قالت صحيفة "ذا صن" إن جرينوود لن يُقدم على هذه الخطوة لرغبته في اللعب على أعلى مستوى ممكن، لذلك إمكانية الذهاب لدوري مغمور تبدو في غاية الصعوبة.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 21 سنة شارك في 129 مباراة مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد ونجح في تسجيل 35 هدفًا وقام بصناعة 12.