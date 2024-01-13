بعد اقترابه من دوري روشن السعودي .. سطو مسلح على نجم أتلتيكو مدريد وزوجته!

كارثة جديدة في إسبانيا!

تعرض اللاعب الأرجنتيني أنخيل كوريا نجم أتلتيكو مدريد لعملية سطو مسلح هو وأسرته خلال الساعات الماضية، في منزله في العاصمة الإسبانية مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "كوبي"، والتي أكدت أن أربعة مسلحين اقتحموا المنزل وقاموا بتهديده هو وأسرته بالسلاح، قبل أن يسرقوا الكثير من محتوياته القيمة.

تم إبلاغ الشرطة بشكل فوري، وتم فتح التحقيقات في الجريمة، وبحسب ما أكدت التقارير فاللاعب وأسرته بخير، ولم يتم الإبلاغ عن أية إصابات.

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اللاعب كان قد عاد لتوه إلى إسبانيا بعد الخسارة من ريال مدريد في كأس السوبر في السعودية، ويستعد لمواجهة الملكي مجددًا في كأس الملك يوم 18 يناير.

جدير بالذكر أن العديد من التقرير الصحفية كانت قد أكدت قرب كوريا من الانضمام لصفوف الاتحاد، ومن المنتظر أن تتم الصفقة قريبًا حال لم تحدث تعقيدات جديدة.