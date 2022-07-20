بعد إصابة هالير بالسرطان .. سواريز يعرض نفسه على دورتموند!

سواريز رفض العديد من العروض في الفترة الماضية

تم عرض لويس سواريز على بوروسيا دورتموند حيث يفكر النادي في كيفية المضي قدمًا في أعقاب الأخبار الصادمة الأخيرة، حيث تم تشخيص إصابة سيباستيان هالير بورم في الخصية.

وكان النجم الأوروجوياني يبحث في الفترة الماضية عن الوجهة المقبلة بعد أن انتهى عقده مع نادي أتلتيكو مدريد ولم يجدد له الفريق الإسباني.

وبحسب ما أوردته شبكة "سكاي" فإن من الوارد أن يعوض سواريز غياب هالير المتوقع عن الموسم الجديد لفريق دورتموند.

ماذا عن سواريز؟

كشف مراسل سكاي في ألمانيا "فلوريان بليتنبرغ" أن لويس سواريز يمكن أن يكون حلاً قصير المدى في حين أن هالير يتلقى العلاج.

حيث أوضح: "معلوماتنا هنا في ألمانيا هي أن لويس سواريز عُرض على بوروسيا دورتموند من وكلاء مختلفين والآن يفكر النادي فيما سيفعله بهذه الإمكانية، من الممكن أن يتم استبدال هالير في الأسابيع والأشهر القادمة".

وواصل: "هناك أيضًا محادثات حول مهاجم شتوتجارت اللاعب ساسا كالاجديتش، إنه مرتبط بمانشستر يونايتد ولكن ربما يكون هذا احتمالًا آخر لدورتموند".

ماذا عن عودة هالير؟

حتى الآن ليس من المعلوم إلى أي مدى سيؤثر الورم عند النجم الإيفواري على عودته للملاعب، حيث أوضح بيان النادي الألماني أنه يطالب الجميع باحترام خصوصية اللاعب وأسرته، وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في المستقبل.

ومن جانبه، أصدر هالير بيانًا قال فيه إنه يشكر الجميع على رسائل الود التي تلقاها، وأنه سيركز على عملية شفائه للعودة.

حيث قال: "أريد أن أشكركم من أعماق قلبي على كل هذه الرسائل الدافئة العديدة التي تلقيتها، لقد تأثرت جدًا برؤية ردود الفعل الجميلة هذه، وحتى أنني أشعر أنني لا أستحق ذلك".

واختتم: أشكركم جميعًا على رسائل الدعم والمودة العديدة منذ إعلان المرض، سأركز الآن على شفائي لأعود أقوى".