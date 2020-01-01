بعد استقالته .. منصور بن مشعل يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي

منصور بن مشعل رحل عن الأهلي بسبب الأوضاع الصحية.

حرص الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام السابق على الكرة بالنادي الأهلي السعودي، على توجيه رسالة إلى جماهير ناديه، بعد اعتذاره عن عدم قدرته على الاستمرار في منصبه، لأسباب صحية.

وكان الأهلي قد أعلن عن قبول الاستقالة التي تقدم بها منصور بن مشعل من منصبه الأسبوع الماضي، بسبب ظروفه الصحية، مفضّلًا الابتعاد عن العمل العام.

منصور بن مشعل قال خلال تصريحات تليفزيونية: "أنا مستمر مع الأهلي، ولكن بعيدًا عن المناصب خلال الوقت الحالي، وابتعادي سيكون مؤقتًا بسبب وضعي الصحي".

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المشرف العام على الكرة السابق تابع: "ابتعادي عن منصب المشرف فقط، ولكني مستمر كداعم للنادي، ولن أترك الأهلي في منتصف الطريق، وأتمنى الأفضل لمجلس الإدارة برئاسة عبد الإله مؤمنة".

واختتم الأمير منصور بن مشعل تصريحاته قائلًا: "أتمنى التوفيق للفريق في مبارياته المتبقية بجميع الاستحقاقات خلال الموسم الجاري".

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الأهلي يحتل المركز الثالث في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 46 نقطة، بعد مرور 26 جولة، حيث فاز مؤخرًا على الهلال متصدر الترتيب، بهدفين مقابل هدف واحد.