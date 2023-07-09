بعد استبعاده .. موسى ماريجا قد يطعن الهلال وينتقل لفريق بالدوري السعودي!

هل نرى ماريجا في فريق آخر غير الهلال بدوري روشن السعودي؟

قرر المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال، استبعاد المهاجم المالي موسى ماريجا من قائمة الفريق، المشاركة في معسكر النمسا، استعدادًا للموسم المقبل 2023-2024.

الهلال مازال يبحث خلال الأيام الحالية، عن التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم صفوفه، حيث تُشير التقارير الصحفية إلى أن الزعيم يستهدف التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو.

وأشارت قنوات "الكاس" القطرية إلى أن ماريجا يلقى اهتمامًا من عدد من الأندية السعودية التي ترغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة أن الأندية السعودية ستقدم عروضًا رسمية إلى ماريجا خلال الأيام القليلة القادمة، بعد قرار جيسوس باستبعاده من قائمة الزعيم.

وبذلك قد يكرر ماريجا سيناريو زميله الكولومبي جوستافو كوييار لاعب الوسط، الذي انضم إلى صفوف الشباب، بعد استغناء الهلال عن خدماته.