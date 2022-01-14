بعد أزمة لوكاكو .. تشيلسي ومتلازمة الفوضى الخلاقة

لكل كائن حي دورة حياة، قد تستغرق أيام مع البعض، وآخرون مثل البشر تستمر لسنوات، هكذا تعلمنا في علم الأحياء، وفي كرة القدم الأمور شبيهة، ولنا في تشيلسي المثال، الفريق الذي تستمر دورته الكروية أقصر من المعتاد لعملاق أوروبي، ورغم ذلك، يحقق نجاحات يعمل البعض لسنوات وسنوات من أجل بلوغها!

ضربت أزمة تصريحات روميلو لوكاكو البلوز بقوة في الأيام الماضية، اللاعب لم يحسن التوقيت بتصريحاته عن عدم رضاه بخصوص وضعيته وتوظيفه من قبل مدربه توماس توخيل، ولم يدخر جهداً في إخفاء حبه لناديه السابق إنتر.

Lukaku when Chelsea draws Inter in the Champions League pic.twitter.com/ie7bnBrHVD — Troll Football (@TrollFootball) January 8, 2022

توترت الأجواء في قلعة لندن الزرقاء بتوقيت حساس يعاني فيه الفريق من ضغط المباريات وإصابات كورونا، ولوكاكو نفسه كان بعد يتحسس خطاه نحو تشكيل فريقه بعد غياب طويل للإصابة ثم كورونا، مما زاد من حدة الأزمة لرجال توخيل.

ولكن، على مدار تاريخه الحديث كان عنوان تشيلسي الخروج أقوى من رحم المعاناة، النادي عرف دائماً كيف يحول أزماته ومصائبه لأكبر الانتصارات والإنجازات بتاريخه، ولماذا نذهب بعيداً، الموسم الماضي عندما كان يعاني مع فرانك لامبارد، أقال الأخير وعين توخيل منتصف الموسم، والنتيجة، التتويج بدوري الأبطال بحلول نهايته!

وليس الموسم الماضي بسابقة، فعلها البلوز من قبل في مناسبتين لبلوغ نهائي الأبطال، الأولى مع أفرام جرانت عندما أقال رومان أبراموفيتش وعين صديقه كمدرب مؤقت، ليبلغ نهائي الأبطال ولكن خسر من مانشستر يونايتد، والثانية كان أكثر توفيقاً عندما حقق اللقب مع روبرتو دي ماتيو، الإيطالي الذي أتى كمؤقت أيضاً عقب إقالة أندريه فيلاس بواش عقب البداية الكارثية للموسم.

تاريخ تشيلسي الحديث في عهد أبراموفيتش شعاره "الفوضى الخلاقة"، المالك الروسي سريع الاشتعال، قراراته لا تعرف الصبر، وإذا لم تحضر النتائج، تتواجد الإقالات والقرارات المتسرعة أحياناً، ولكن التي تنتج عنها بطولات، فحتى في خضم الخلافات مثل في عهد أنطونيو كونتي ورافا بينيتز، عرف الفريق كيف يحقق البطولات وخطف كأس الاتحاد والدوري الأوروبي.

Happy birthday Robbie Di Matteo! 🎂 pic.twitter.com/Jx1cMJlzay — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 29, 2019

وضعية تشيلسي وتعامله "الغريب" مع أزماته يعد وضعاً فريداً ضمن كبار أوروبا، ويحسب للفريق تعامله الأخير مع أزمة لوكاكو، فهل تتحول هي الأخرى لوقود لبطولة وإنجاز جديد؟ مع بلوز أبراموفيتش توقع المستحيل!