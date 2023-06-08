بعد اختيار ميسي للعرض الأمريكي .. رد فعل مفاجئ من نادي الهلال!

كيف تعامل نادي الهلال مع ميسي بعدما فضّل العرض الأمريكي؟

اتخذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، رافضًا العرض المغري الذي تلقاه من نادي الهلال للعب في صفوفه مع بداية الموسم المقبل.

وخرج ميسي في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكد خلالها على أنه اختار عرض إنتر ميامي، تنفيذًا لرغبة عائلته، وأن عدم عودته لبرشلونة ليس لأسباب مالية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" على أن المفاوض السعودي في صفقة ميسي، رفض بشكل قاطع زيادة العرض المقدم للأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل الانتقال إلى الزعيم.

رفض المفاوض السعودي زيادة العرض، دفع ميسي للموافقة على إنتر ميامي الأمريكي، لينضم له بدلًا من الهلال الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى صفوفه.

وأكدت وكالة "رويترز" على أن ميسي سيحصل على جزء من ملكية نادي إنتر ميامي، وسيحقق أكثر استفادة من الشركات الراعية للدوري الأمريكي.