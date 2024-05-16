بعد اتهامه بـ"ضعف الشخصية" .. يايسله يطرد ثنائي الأهلي ورفض طلبه في بايرن ميونيخ!

يايسله يفرض شخصيته في الأهلي..

SHAHID

كشف الناقد الرياضي محمد شليه، عن كواليس جديدة داخل صفوف النادي الأهلي، بطلها هو المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، الذي تم اتهامه بضعف الشخصية وقلة الخبرة أمام نجوم الفريق.

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وترددت أنباء حول وجود حملة داخل غرفة ملابس الأهلي، أبرزها من الجناح الجزائري رياض محرز، للإطاحة بالمدرب يايسله، خلال الموسم الرياضي المقبل، كما بدا محرز غاضبًا أثناء استبداله في مباراة القمة أمام الشباب، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة (2-1)، في الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

وقال شليه، عبر برنامج "الديوانية"، "لمن يتحدثون عن ضعف شخصية يايسله مع اللاعبين، أقول إنه بعد مباراة الأهلي والرياض، كان هناك اجتماع في النادي، وتأخر فيرمينو ورياض محرز لمدة دقيقة واحدة، فقرر المدرب طردهم. إن شخصية المدرب ممتازة، حتى في قرارات الخصم على اللاعبين، ولكن مشكلته في قراءة المباريات".

وأضاف "بالإمكانيات التي يملكها، والإصابات التي تعرض لها الفريق في الدور الثاني، يعتبر هذا الموسم جيدًا للمدرب الألماني، كما أشيد بالمدير التنفيذي رون جورلي الذي ساعد على حصول الأهلي على الرخصة الآسيوية، كما بدأ التجهيز لمعسكر الموسم المقبل، وهناك مفاضلة بين إسبانيا والنمسا لاستضافة المعسكر، ولكني أتوقع إسبانيا لأن المعسكر يضم مباريات ودية قوية".

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وتابع شليه "الجماهير منقسمة حول مصير يايسله، وأعتقد أنه يفضل استمراره، هو لديه أخطاء، ولكنه يتعامل بالإمكانيات التي لديه، خاصة وأنه طلب من الإدارة التعاقد مع مساعد من نادي بايرن ميونيخ، ولكن عقده العالي دفع الإدارة لرفض مجيئه".

SHAHID