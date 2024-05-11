اعترض على تبديله وكرر ما فعله عمر السومة .. رياض محرز يخطف الأنظار بلقاء الأهلي والشباب

رياض محرز يتألق أمام الشباب

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تألق النجم الجزائري رياض محرز، خلال مباراة فريقه الأهلي ضد الشباب، حيث نجح في خطف الأنظار له، واستطاع أن يصنع هدفًا وقدم غيرها الكثير.

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وحقق الأهلي الفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 31 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

محرز يصنع ويعترض على التبديل

نجح محرز في تسجيل هدفًا للنادي الأهلي في الدقيقة 40 من زمن المباراة، في الوقت الذي كان فيه الراقي متأخرًا بهدف، ولكن حكم المباراة رفض احتسابه بسبب التسلل، حيث أثبتت تقنية "الفار" صحة قرار الحكم.

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وواصل محرز محاولاته في مباراة الأهلي ضد الشباب حتى نجح في مراوغة مدافعي الشباب، ليمرر الكرة إلى فرانك كيسييه، الذي سدد الكرة بقدمه اليسرى، لتسكن شباك الليوث معلنًا هدف التعادل بالدقيقة 45+9.

تكرار رقم عمر السومة

وبعدما نجح رياض محرز في صناعة هدف التعادل للأهلي في مرمى الشباب، قدم المساهمة رقم 23 له في بطولة دوري روشن السعودي، حيث سجل 10 هدفًا وصنع 13 آخرين.

وأصبح رياض محرز هو أول لاعب يساهم في أكثر من 20 هدفًا مع النادي الأهلي في موسم واحد في دوري المحترفين السعودي، منذ ثنائية عمر السومة ودجانيني تفاريس موسم 2018-2019.

ماذا قدم محرز ضد الشباب؟

لعب رياض محرز 77 دقيقة، حيث صنع هدف واحد، ودقة تمريراته هي 89%، وأرسل عرضية واحدة من أصل 5، وشارك في 8 تدخلات فاز في 2 فقط منهم.

وفقد رياض الاستحواذ على الكرة 18 مرة، وحصل على خطأ واحد، ووقع في التسلل مرة واحدة، وقدم تمريرتين مفتاحيتين من أجل التهديف لم يتم استغلالهما.

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