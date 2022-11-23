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دوري روشن السعودي

بعد اتهامه بإثارة الرأي العام .. دعوات لطرد تاليسكا من السعودية

زهيرة عادل
10:22 ص غرينتش+2 23‏/11‏/2022
nassr - talisca 2022-2023
"بقائه في المملكة فضيحة وكارثة" تاليسكا يتعرض لهجوم جم

قاد البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب وسط النصر السعودي، المشكلات لنفسه، بطريقة تفاعله مع مواجهة الأخضر السعودي أمام المنتخب الأرجنتيني.

السعودية حققت فوزًا تاريخيًا أمس الثلاثاء، أمام التانجو بثنائية مقابل هدف وحيد، في افتتاح مشوارها في كأس العالم قطر 2022.

لكن قبل المباراة، انتقد تاليسكا اختيارات الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للأخضر، إذ اعتمد على تشكيل مكون من تسعة لاعبين هلاليين وغاب لاعبي النصر، قبل أن يقوم البرازيلي بحذف التغريدة التي حملت الانتقادات. (طالع التفاصيل)

انتقادات تاليسكا لتشكيل السعودية في المباراة، دفعت البعض لاتهامه بنشر الفتنة بين لاعبي المنتخب السعودي وإثارة الرأي العام.

وطالب عدد من الإعلاميين والمشاهير، بطرد اللاعب البرازيلي من المملكة، معتبرين بقائه فضيحة لمسؤولي الكرة السعودية.

يذكر أن السعودية حاليًا تتصدر مجموعتها في المونديال برصيد ثلاث نقاط، فيما يليها منتخبا بولندا والمكسيك بنقطة وحيدة لكل منهما، ويأتي التانجو في المركز الأخير دون أي نقاط.

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