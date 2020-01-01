بعد أزارو.. الاتحاد السعودي يمنع الأندية من ضم عامر شفيع

الحارس الأردني يسير على خطى المهاجم المغربي

قام الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بمطالبة جميع الأندية، بعدم التعاقد مع الحارس الأردني عامر شفيع لاعب الفيحاء بشكل نهائي.

الفيحاء دخل في مفاوضات مع شفيع طوال الفترة الماضية، من أجل إقناع اللاعب بتجديد عقده والبقاء حتى نهاية الموسم الحالي.

المشكلة كانت في رغبة النادي السعودي ببقاء صاحب الـ38 سنة حتى نهاية الموسم بسبب التوقف بعد أزمة كورونا، بينما اشترط الأردني التوقيع لمدة عام كامل.

المزيد من الفرق

ويأتي هذا الموقف تنفيذاً لقرار الاتحاد السعودي، بمنع تعاقد أي فريق مع لاعب رفض تمديد عقده مع ناديه في ظل الظروف الحالية بشكل مؤقت.

وهو الأمر الذي حدث مع وليد أزارو، المهاجم المغربي المُعار من الأهلي المصري، بعد رفضه تمديد عقده مع الاتفاق بنفس الطريقة.

رونالدو وأجويرو وثلاثي ريال مدريد - أغلى المراهقين في التاريخ

تقارير .. إنتر يغري ميسي براتب أعلى من كريستيانو رونالدو

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قام بتوصية الأندية واللاعبين، من أجل تمديد عقودهم بشكل استثنائي حتى نهاية الموسم الحالي، لتخطي الأزمة الراهنة بسبب جائحة كورونا، وتوقف النشاط الرياضي بشكل كامل في شهر مارس الماضي.