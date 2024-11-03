بطولة نيوم للألعاب الشاطئية الثالثة تنطلق في نوفمبر المقبل بمشاركة 1000 رياضي عالمي

نسخة العام الجاري تتضمن تنظيم عدة فعاليات

أعلنت نيوم، اليوم، عن تنظيمها النسخة الثالثة من بطولة نيوم للألعاب الشاطئية في الفترة من 3 إلى 23 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 1000 من الرياضيين العالميين والمدربين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية للفرق المشاركة.

وتشهد نسخة العام الجاري من بطولة نيوم للألعاب الشاطئية تنظيم فعاليات: "سوبرتري نيوم" للترايثلون في 3 نوفمبر، و"الجولة العالمية فيبا 3×3 لكرة السلة نيوم 2024"، التابعة للاتحاد الدولي لكرة السلة، والتي ستقام بين 7 و9 نوفمبر، و"نيوم ماسترز لرياضة التسلق" في الفترة بين 11 و13 نوفمبر، و"كأس نيوم لكرة القدم الشاطئية" في الفترة بين 13 و16 نوفمبر، وسباق "نيوم تيتان الصحراوي للدراجات" في الفترة بين 18 و22 نوفمبر، إضافة إلى فعالية سادسة تنضم للمرة الأولى إلى فعاليات البطولة، هي "كأس نيوم وورلد أكواتيكس للسباحة في المياه المفتوحة 2024"، التي تستضيف نخبة من السباحين العالميين الذين يتنافسون في مياه البحر الأحمر يومي 22 و23 نوفمبر، في ختام فعاليات البطولة.

وقالت رئيسة قطاع الرياضة في نيوم، جان باترسون: "تشهد النسخة الثالثة من بطولة نيوم للألعاب الشاطئية مشاركة رياضيين حائزين على ميداليات من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. ومع إضافة الفعالية الجديدة (كأس نيوم وورلد أكواتيكس للسباحة في المياه المفتوحة 2024) الجديدة، إلى جانب تجهيز موقعين متكاملين في خليج نيوم وصحراء بجدة، فإننا نتطلع إلى تقديم تجربة مثيرة للرياضيين والمشجعين على حد سواء، كما يؤكد هذا الحدث التزامنا بالعمل على ترسيخ مكانة نيوم باعتبارها وجهة عالمية للرياضة، مع تسليط الضوء على مناظرها الطبيعية الملائمة لمختلف أنواع الرياضة".

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ويشارك في بطولة هذا العام نخبة من أبطال العالم والرياضيين الأولمبيين، حيث تستضيف كلاً من: كاساندرا بوغراند وأليكس يي (الترايثلون)، وورثي دي يونغ (3x3 كرة السلة الثلاثية)، وفيدريك ليوناردو (تسلق السرعة)، الحاصلين على الميدالية الذهبية الأولمبية.

وتعمل نيوم والجهات المالكة لحقوق الألعاب مع الاتحادات الوطنية لدعم المبادرات المحلية لاكتشاف المواهب السعودية، ومنحها الفرصة للتنافس في البطولة، ما يعزز التزام نيوم بتطوير المواهب الرياضية في المملكة.