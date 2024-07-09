"بطولة فاشلة" .. أول رد فعل من كيليان مبابي بعد وداع فرنسا لليورو على يد إسبانيا

بنبرة تحمل الحسرة والحزن .. قائد فرنسا يودع اليورو بكلمات مؤثرة

اعترف كيليان مبابي؛ نجم منتخب فرنسا، بصحة الانتقادات التي تعرض لها طوال كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، مؤكدًا أنه كان يطمح لنهاية سعيدة يعتلي بها عرش القارة العجوز.

الديوك ودعوا البطولة القارية أمس الثلاثاء، بعد الهزيمة أمام إسبانيا بثنائية مقابل هدف وحيد، في نصف النهائي على ملعب أليانز أرينا بألمانيا.

وعقب المباراة، قال مبابي في تصريحاته لـ"RMC Sport": "إنها بطولة فاشلة بالنسبة لي، كرة القدم ليست معقدة إلى هذا الحد؛ كنت جيدًا أم غير ذلك؟!، لم أكن جيدًا".

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وأضاف: "أردت أن أكون بطلًا لأوروبا، لكن الموقف الآن هو أنني سأذهب لعطلتي، سأرتاح جيدًا، وهذا ما سيفيدني كثيرًا، ثم استعد بعدها لبدء حياة جديدة، هناك الكثير للقيام به".

يذكر أن مبابي لم يسجل إلا هدفًا واحدًا في البطولة منذ انطلاقها، إذ تأثر مستواه بالكسر في الأنف الذي تعرض له في الجولة الأولى أمام النمسا.

وكان كيليان يضطر لخوض كافة المباريات السابقة بقناع على وجهه لحمايته من أي ضربات محتملة، لحين إجراء عملية جراحية في أنفه عقب انتهاء البطولة، لكنه قرر التخلي عن هذا القناع أمام إسبانيا، كونه يسبب له مشكلات في التنفس والرؤية، وهي الخطوة التي لم تأتِ بثمارها ولم يفلح في قيادة الديوك للنهائي.