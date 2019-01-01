المنتخب السعودي للناشئين بطلًا لغرب آسيا

الفريق هزم الأردن في المباراة النهائية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تُوج المنتخب السعودي للناشئين ببطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين بعد انتصاره على الأردن في المباراة الحاسمة بنتيجة 3-1.

وحظي المنتخب الأخضر بمسيرة ممتازة خلال البطولة، إذ بدأ بالفوز على العراق 1-0 ثم سحل الكويت 6-1 ليتأهل للجولة النهائية من البطولة، والتي ضمت بجانبه كلًا من سوريا والأردن.

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وانتهت المباراة الأولى في الجولة النهائية بانتصار السعودية على سوريا بثلاثة أهداف دون مقابل، واليوم تمكن الأخضر الصغير من الفوز على الأردن 3-1 ليجمع 6 نقاط يحسم بهم صدارة المجموعة ولقب البطولة لصالحه قبل لقاء الأردن ضم سوريا.

وافتتح منتخب الأردن النتيجة لصالحه في الشوط الأول بواسطة أدهم الرباعي، لكن صالح برناوي أنهى الشوط الأول بالتعادل بالتسجيل لصالح السعودية.

وفرض الأخضر الصغير أفضليته على الملعب في الشوط الثاني وأحرز هدفين بواسطة عبد العزيز عليوة وعلي عبد الرؤوف.

وأقيمت البطولة في الأردن بدءً من الأول من يوليو االجاري، وكان منتخب اليابان قد حسم لقب بطولة 2018 لصالحه.