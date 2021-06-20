بطولاتنا نقية، نمتلك 17 لقبًا .. رئيس النصر يزيد نار "توثيق البطولات" اشتعالًا

مسلي آل معمر لم يتأخر في الحديث عن الملف الساخن في كرة القدم السعودية

لم يتأخر مسلي آل معمر رئيس نادي النصر في الإدلاء بدلوه في قضية "توثيق البطولات" التي تُعد الشغل الشاغل للأندية والإعلام والشارع الكروي في السعودية.

ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أثار الجدل حين أعلن في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية بدء الاتحاد العمل في ملف توثيق البطولات ، وقد أشعل النقاش بين جموري وإعلاميي الهلال والنصر حين قال أن التوثيق للبطولات سيبدأ من عام 1956.

فهد بن نافل رئيس الهلال علق على تصريحات المسحل بالتأكيد على ترحيبه بتوثيق البطولات لكن محذرًا كذلك من منح الألقاب لأبطال نالوا الكؤوس من الخطابات والقصاصات على حد وصفه.

تصريحات بن نافل زادت من الجدل المثار حول الأمر، إذ أبدى إعلام وجمهور الهلال دعمه الكامل له حفاظًا، من وجهة نظرهم، على حق النادي في تصدر قائمة الأندية المتوجة ببطولة الدوري السعودي، فيما رفضها الجمهور والإعلام النصراوي بحجة أن توثيق الدوري من عام 1976 كما يُطالب الهلاليون سيحذف من تاريخ النادي عددًا من الألقاب المهمة عددها 8 تقريبًا.

رئيس النصر صب مزيدًا من الوقود على النار ليزيدها اشتعالًا بتغريدات عبر موقعه الرسمي على تويتر كتبها بنفسه على حد قوله، أكد خلالها أن ناديه حقق 45 بطولة نقية منها 17 بطولة دوري، وأنهم لا يحتاجون للتوثيق للاعتراف بتلك الحقيقة.

إذ كتب "بخصوص توثيق البطولات. أولًا: بطولات النصر 45 بطولة نقية منها 17 دوري بمختلف المسميات، سواء ظهر التوثيق أو لم يظهر، فهذا تاريخ العالمي الذي بناه رجالاته، على مدى 66 عامًا، وكلنا نعلم أنهم نحتوا الصخر، ليصلوا إلى هذا الرقم، ولم يغرفوا من البحر، كما تيسر لغيرهم".

ثانيا: ندعم في النصر عمل إتحاد القدم في #توثيق_البطولات_لا_طمسها إذا كان سيعلن عن جميع البطولات التي أشرف عليها الإتحاد منذ تأسيسه، دون اختزال فترات تاريخية أو بطولات، كما يحدث في بعض وسائل الإعلام، على أن تضم اللجنة رجالات عاصروا البدايات ومشهود لهم بالأمانة والإستقلالية. — مسلي آل معمر (@musalli9) June 20, 2021

تابع محذرًا اتحاد كرة القدم السعودي من تجاهل فترة ما قبل 1976 "ثانيًا: ندعم في النصر عمل اتحاد القدم في توثيق البطولات لا طمسها إذا كان سيعلن عن جميع البطولات التي أشرف عليها الاتحاد منذ تأسيسه، دون اختزال فترات تاريخية أو بطولات، كما يحدث في بعض وسائل الإعلام، على أن تضم اللجنة رجالات عاصروا البدايات ومشهود لهم بالأمانة والإستقلالية".

"ثالثًا: نريد رصدًا لجميع البطولات التي أشرف عليها الاتحاد ولمختلف الدرجات والمناطق، أما مسألة تصنيف أهمية البطولات وقوتها، فلا يخضع للأهواء، كما يطرح في بعض منصات الإعلام عندما يقال: (هذي البطولات مهمة لأننا حققناها، وهذي ما نعترف فيها لأن المنافس كان محتكر البطولات في تلك الفترة)".

أخيرا: مرة أخرى..نرحب بالتوثيق متى كان احترافيا وشاملا وشفافا ويقوم عليه رجالات من كافة المناطق عاصروا المراحل المبكرة، ويتم المصادقة على اختيارهم من الجمعية العمومية للإتحاد، ومشهود لهم بالكفاءةوالإستقلالية، وأشدد على الأخيرة.



ملحوظة: التغريدات أعلاه أنا اللي كتبتها بنفسي! — مسلي آل معمر (@musalli9) June 20, 2021

وأتم "أخيرًا: مرة أخرى .. نرحب بالتوثيق متى كان احترافيًا وشاملًا وشفافًا ويقوم عليه رجالات من كافة المناطق عاصروا المراحل المبكرة، ويتم المصادقة على اختيارهم من الجمعية العمومية للاإتحاد، ومشهود لهم بالكفاءة والاستقلالية، وأشدد على الأخيرة. ملحوظة: التغريدات أعلاه أنا اللي كتبتها بنفسي!".

يُشار إلى أن الهلال يتصدر قائمة الأندية المتوجة بالدوري السعودي منذ عام 1976 برصيد 17 لقبًا، فيما يرى النصراويون أن النصر يمتلك 17 لقبًا في الدوري ما بين دوري المناطق والدوري التصنيفي والدوري بنظام النقاط.