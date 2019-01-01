بطل دوري المحترفين الأمريكي: صلاح جعلني أشجع ليفربول

ستيف كير مدرب فريق جولدن ستيت وريرز لكرة السلة يشيد بالنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد ستيف كير مدرب فريق جولدن ستيت وريرز لكرة السلة بالنجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول وما يقدمه مع الريدز ومنتخب مصر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كير ونقلتها شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أنه أصبح مشجعًا لفريق ليفربول بسبب اللاعب المصري.

وقال كير: "قصة محمد صلاح أثرت في بشكل كبير حقًا، في الصيف الماضي قاد منتخب مصر لكأس العالم للمرة الأولى منذ فترة طويلة للغاية، وأنا عشت بمصر لفترة عندما كنت صغيرًا لذا لها معزة خاصة للغاية في قلبي".

روبرتسون: محمد صلاح أحد أفضل مسجلي الأهداف في الوقت الحالي وظهر ذلك بوضوح في قدرته على الفوز بالحذاء الذهبي مرتين على التوالي". pic.twitter.com/bPdpD5YWt2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣٠ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "قرأت عنه المزيد من بعد تلك المباراة والصعود لكأس العالم، لا يمكن أن تصدق هذا الشخص، لقد وقف في وجه الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد ذلك شجعت ليفربول بسببه".

وأكمل: "عادة كنت أشاهد الدوري الإنجليزي دون فريق أشجعه، لكنني اخترت مؤخرًا ليفربول بسبب صلاح، هم يقدمون موسمًا رائعًا".

جدير بالذكر أن صلاح يستعد حاليًا لخوض نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول ضد توتنهام في العاصمة الإسبانية مدريد.