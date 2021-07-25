بطل تونس في الأولمبياد: لا أشبه فيرنانديش بل أوزيل!

بطل تونس يتحدث عن تشبيهه بنجوم كرة القدم

علق التونسي محمد خليل الجندوبي، بطل تونس في لعبة التايكوندو بأولمبياد طوكيو، على التشبيه بينه وبين النجم البرتغالي برونو فيرنانديش، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

الجندوبي حصد أول ميدالية للعرب في أولمبياد طوكيو المقامة حاليًا، بعدما نال الميدالية الفضية في لعبة التايكوندو في وزن أقل من 58 كيلو جرامًا.

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الجندوبي قال خلال تصريحات تليفزيونية عن تشبيهه من جانب البعض بالبرتغالي فيرنانديش ضاحكًا: "لا أرى نفسي أنني أشبه نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي".

البطل التونسي واصل تعليقه على تشبيهه بفيرنانديش قائلًا: "يقولون لي أنني أشبه الألماني مسعود أوزيل، نجم نادي آرسنال الإنجليزي السابق، ولاعب فنربخشه التركي الحالي، وليس فيرنانديش".

وعن الإنجاز الذي حققه، أكد الجندوبي على أنه كان يتمنى تحقيق الميدالية الذهبية، ولكن في النهاية هذا إنجاز يشعره بالفخر، بتحقيقه ميدالية في أول مشاركة له بالأولمبياد.

وكان الجندوبي قد حقق الميدالية البرونزية للشباب عام 2018، حيث أكد على أنه استطاع التأقلم بعدها مع مواجهات اللاعبين الكبار، مشيرًا إلى أن هدفه كان تحقيق ميدالية بالأولمبياد.