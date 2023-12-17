البطولة لن تجرى في سنوات إقامة كأس العالم للأندية

استحدث الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأحد، بطولة جديدة للأندية أبطال القارات، لتحل محل كأس العالم للأندية بنظامها الحالي.

وعقد مجلس "الفيفا" اجتماعا في جدة السعودية، اليوم الإثنين، لحسم مواعيد كأس العالم للأندية 2025، وهي أول نسخة تقام بالشكل الجديد، بمشاركة 32 فريقا.

وقال الاتحاد عبر موقعه الرسمي، إن فيفا قرر إقامة مونديال الأندية 2025، خلال الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وعوضا عن البطولة بنظامها الحالي، استحدث "فيفا" مسابقة سنوية جديدة تجمع الأندية أبطال القارات، على أن تقام النسخة الأولى منها في 2024، علما بأن أبطال القارات سيخوضون تصفيات، ليواجه الفائز بطل أوروبا في المباراة النهائية (على ملعب محايد).

وستقام بطولة الأندية أبطال القارات بصورة سنوية، لكنها لن تجرى في أعوام البطولة الموسعة التي تضم 32 فريقا (مونديال الأندية).

وتأهلت الفرق التالية إلى كأس العالم للأندية 2025:

"تشيلسي وريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان وبورتو وبنفيكا (أوروبا)، إلى جانب الأهلي المصري والوداد المغربي (أفريقيا) والهلال السعودي وأوراوا الياباني (آسيا) وبالميراس وفلامنجو وفلومينينسي (أمريكا الجنوبية)، ومونتيري وسياتل ساوندرز وكلوب ليون (أمريكا الشمالية) وأوكلاند سيتي النيوزيلندي (أوقيانوسيا)".