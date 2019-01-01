بطل الدوري الأرجنتيني مرشح للتدريب في الإمارات

الإعلام الأرجنتيني يتحدث عن اتصالات أولية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة البيان الإماراتية نقلًا عن وسائل إعلام أرجنتينية أن المدرب إدواردو كوديه مرشح للتدريب في دوري الخليج العربي الموسم القادم.

وأوضحت الصحيفة أن أحد أندية الإمارات تواصل بالفعل مع مدرب راسينج كلوب الحالي وعرض عليه تولي مهمة تدريبه الموسم القادم، لكن دون الكشف عن هوية النادي وموقف المدرب من العرض.

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يُذكر أن كوديه نجح في قيادة راسينج كلوب في الفوز بالدوري الأرجنتيني هذا الموسم، إذ نجح بالفوز في 16 مباراة وتعادل في 6 ولم يخسر سوى مباراتين، وقد سجل الفريق تحت قيادته 43 هدفًا واستقبل 16.

ويُفضل المدرب صاحب الـ44 عامًا اعتماد طريقة لعب 4-1-3-2 الهجومية.