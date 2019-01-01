أخبار انتقالات الدوري السعودي | عبدالفتاح آدم على أعتاب الاتحاد والأهلي يُجدد عقد حسين عبدالغني

لاعب نادي بارتيزان ”نيمانيا ميليتش“

يسعى نادي الاتحاد لضم الظهير الأيمن الدولي لمنتخب صربيا، لاعب نادي بارتيزان ”نيمانيا ميليتش“ ، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، بناء على طلب المدرب التشيلي لويس سييرا الذي يعرف اللاعب جيدًا.

ووفقا لتقارير صربية فإن إدارة بارتيزان لا تمانع في بيع اللاعب نظير مبلغ مادي مناسب لهم بحسب ما وصفت التقارير.