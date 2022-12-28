بصورة واضحة المعنى.. تاليسكا يرد على أنباء فسخ عقده مع النصر

البرازيلي لن يخذل العالمي

حرص البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم النصر على الرد ولو ضمنيا على أنباء رحيله عن ناديه، بعد انتشار أنباء عن طلبه فسخ عقده مع "العالمي".

ونشر تاليسكا صورة له عبر تويتر بقميص النصر مع عبارة: "القميص المبارك".

يآتي هذا بعد أنباء ترددت حول إخطار تاليسكا للإدارة بفسخ العقد بعد عدم استلام الراتب لثلاثة أشهر.

Shahid

أتى ذلك على لسان الإعلامي جريان العضياني، في خبر فتح باب التكهنات خصوصا مع ذكره اقتراب النجم البرازيلي من الانتقال إلى وجهات بعينها.

العضياني أشار إلى تركيا وقطر كوجهتين محتملتين لتاليسكا، لكن يبدو أن البرازيلي يمر بمشاعر جيدة تجاه البقاء في "العالمي".

Shahid