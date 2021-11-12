بشكتاش يكشف عن موقفه من التعاقد مع تاليسكا في الشتاء

كشف نادي بشكتاش التركي، عن موقفه النهائي من التعاقد مع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، صانع ألعاب فريق نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن تاليسكا يريد الرحيل عن نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وأن هناك اهتمامًا من جانب بشكتاش التركي.

ما هو موقف بشكتاش من التعاقد مع تاليسكا؟

وأشارت صحيفة "فوتوماك" التركية إلى أن إدارة نادي بشكتاش أكدت على أنها لم تتقدم بأي عروض للتعاقد مع تاليسكا خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الصحيفة التركية أكدت على أنه لا توجد أي نية لدى مسؤولي نادي بشكتاش للتفاوض مع تاليسكا وإعادته مرة أخرى إلى الفريق، وأن اللاعب خارج الحسابات حاليًا.

النادي التركي شدد على أن أندرسون تاليسكا ليس ضمن حساباته حاليًا، وأن فكرة التعاقد معه لم تتم مناقشتها إطلاقًا خلال الوقت الحالي.

حالة واحدة تجعل بشكتاش يتعاقد مع تاليسكا:

وأكدت التقارير الصحفية على أن نادي بشكتاش قد يتعاقد مع تاليسكا، وهي أن اللاعب يقوم بفسخ تعاقده مع نادي النصر السعودي ويصبح حرًا.

وقتها سيتحرك مسؤولي بشكتاش التركي من أجل التعاقد مع أندرسون تاليسكا، ولكن بشرط أن يوافق اللاعب على تخفيض كبير في راتبه الذي يحصل عليه من النصر.

ويحصل تاليسكا على مبلغ 8 ملايين يورو سنويًا من نادي النصر السعودي، وفي حالة وجود رغبة منه للانضمام إلى بشكتاش سيفقد ما لا يقل عن ثلثي راتبه الحالي.

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