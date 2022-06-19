بشكتاش يرغب في ضم إيجالو من الهلال!

هل يرحل إيجالو عن الهلال؟

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي بشكتاش التركي يأمل في التعاقد مع المهاجم النيجيري أوديون إيجالو لاعب الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

إيجالو يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين خلال الوقت الحالي برصيد 22 هدفًا، حيث واصل في تقديم المردود المميز بعد أن قدمه رفقة الشباب قبل انتقاله للهلال.

وأشارت صحيفة "thenationonlineng" النيجيرية إلى أن بشكتاش التركي مازال يرغب في ضم أوديون إيجالو من صفوف نادي الهلال.

بشكتاش كان قد اهتم بالمهاجم النيجيري في وقت سابق، ولكنه لم ينجح في ضمه، لينتقل إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

الصحيفة النيجرية أكدت على أن انتقال إيجالو إلى نادي الهلال، جاء بعد خلاف بينه وبين خالد البلطان رئيس الشباب، بسبب رفضه السفر والمشاركة مع نيجيريا في كأس أمم إفريقيا خلال شهر يناير الماضي.

وينتهي عقد إيجالو مع نادي الهلال في صيف 2023، حيث يتبقى له موسمًا واحد فقط مع الزعيم، ومن المتوقع أن يتم التفاوض معه من أجل تجديد عقده قبل دخوله الفترة الحرة يناير القادم.

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ونجح الهلال في ضم إيجالو، من أجل تعويض الفرنسي بافيتمبي جوميس، الذي رحل عن صفوف الزعيم في الشتاء الماضي، لينتقل إلى جلطة سراي التركي.