بشرى لبرشلونة.. خليفة تشافي بدأ تعلم اللغة الإسبانية

يواصل مسؤولو برشلونة البحث عن خليفة للمدرب تشافي هيرنانديز، الذي أعلن الرحيل عن النادي الكتالوني بنهاية الموسم الجاري، بسبب سوء النتائج.

وربطت العديد من التقارير الصحفية اسم هانز فليك مدرب بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق بقيادة البارسا في الموسم المقبل.

وقال كريستيان فالك مراسل صحيفة بيلد الألمانية، إن وظيفة المدير الفني لبرشلونة "تروق لفليك"، مشيرًا إلى أنه "يتعلم اللغة الإسبانية في الوقت الحالي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان صاحب الـ58 عامًا عاطلًا عن العمل منذ إقالته من منصبه كمدرب لألمانيا في سبتمبر 2023، علمًا بأنه أمضى 18 شهرًا مع بايرن ميونخ، توج خلالها بـ7 ألقاب، بما في ذلك الثلاثية التاريخية (الدوري والكأس ودوري الأبطال).

وسبق وحاول جوان لابورتا رئيس البارسا التعاقد مع هانز فليك، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ في 2021، لكن المدرب الألماني رفض العرض حينها، وتولى قيادة منتخب ألمانيا.