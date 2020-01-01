بشرة خير للهلال قبل مواجهة شباب الأهلي الإماراتي

يستقبل شباب الأهلي نادي الهلال يوم الإثنين المُقبل

تلقى الجهاز الطبي بنادي الهلال السعودي أنباءً سارة قبل مباراة الفريق المُقبلة في دوري أبطال آسيا أمام نادي شباب أهلي دبي الإماراتي.

الجهاز الطبي أعلن عن جاهزية الثنائي عبد الله عطيف وزميله ياسر الشهراني، وذلك بعد تعافيهما من الإصابة، حيث شاركا في مران أمس.

وأضافت التقارير الطبية أن مشاركة الثنائي أصبحت مؤكدة أمام فريق شباب الأهلي دبي الاثنين المقبل ضمن منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

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ويستقبل شباب الأهلي نادي الهلال يوم الإثنين المُقبل ضمن مباريات الجولة الثانية بدوري أبطال آسيا نسخة 2020، على ملعب استاد راشد.

وتغادر بعثة الفريق اليوم إلى دبي استعداداً للمواجهة، في الوقت الذي يتصدر الهلال مجموعته بعد فوزه الإثنين الماضي على حساب شهر خودرو الإيراني بهدفين نظيفين، بينما خسر شباب الأهلي مباراته أمام باختاكور الأوزبكي 2-1 في طشقند.

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ويأمل عشاق الزعيم استمرار الانتصارات، وحصد النتائج الإيجابية، والمحافظة على صدارة الترتيب، وتحقيق البطولات، مشيرين إلى أن مدرب الفريق كسب آراء النقاد والجمهور والتي كانت تخشى عملية التدوير، إلا أنها أثبتت فاعليتها.