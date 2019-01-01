بشار رسن: لم نتوقع الخسارة أمام قطر!

لاعب وسط منتخب العراق بشار رسن يكشف عن الحلقة المفقودة بعد الخسارة من قطر

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب النجم العراقي بشار رسن عن حزنه عقب الخروج من كأس أمم آسيا، وذلك بعد الهزيمة أمام منتخب قطر بهدفٍ مقابل لا شيء في دور الـ 16.

وقال بشار في تصريحاته عقب المباراة: "لم نتوقع الخسارة اليوم، المباراة كانت متكافئة وجيدة، وكانت لدينا أكثر من فرصة للتسجيل ولكن هذا هو حال كرة القدم، نتأسف للجماهير".

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كما أضاف لاعب منتخب أسود الرافدين: "قدمنا كل ما لدينا ولم نتوقع الخروج من دور الـ 16، كنا نرغب في المضي قدمًا ولكن منتخب قطر منتخب منظم".

وعن سبب الخسارة قال بشار: "كنا نحتاج لوقت أطول قبل بداية البطولة، المدرب لم يكن لديه سوى ثلاثة أشهر فقط قبل انطلاق البطولة، لقد استغل منتخب قطر خطئنا في الكرة الثابتة، أرى أن الجميع يتحمل مسؤولية الخسارة، لا يمكن اقتصارها على شخص واحد فقط، أتمنى التوفيق لقطر في كل ما هو قادم".